В Московской области церковнослужитель погиб под электричкой, спасая бездомного
В Московской области священнослужитель погиб на железной дороге. Он бросился спасать бездомного и попал под электричку. Информация об этом появилась в СМИ в четверг.
Известно, что церковнослужителю было всего 35 лет. Трагедия случилась на платформе «Красногорская» в Подмосковье. В Сети на новость о его смерти отреагировали очень активно. Одна из знакомых певчего и алтарника храма сообщила, что погибший был чудесным человеком и теперь нужно помочь его супруге и родителям.
Официальной информации о дате похорон погибшего церковнослужителя нет.
Известно, что церковнослужителю было всего 35 лет. Трагедия случилась на платформе «Красногорская» в Подмосковье. В Сети на новость о его смерти отреагировали очень активно. Одна из знакомых певчего и алтарника храма сообщила, что погибший был чудесным человеком и теперь нужно помочь его супруге и родителям.
Официальной информации о дате похорон погибшего церковнослужителя нет.
Автор: Вера Антонова