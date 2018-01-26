Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Сати Казанова на шоу «Один в один» перевоплотилась в Диму Билана
Сати Казанова поделилась с подписчиками отрывком из телевизионного шоу «Один в один», продемонстрировав поклонникам перевоплощение в Диму Билана. Певица выбрала для исполнения хит 2010 года «Я просто люблю тебя», повторив причёску коллеги, его стиль в одежде и манеры выступления.

Сати Казанова на шоу «Один в один» перевоплотилась в Диму Билана

Пародия на Диму Билана от Сати Казановой не лишена юмора. Во время припева, повторяющего название песни, артистка смотрит в предоставленное ей одной из танцовщиц зеркало, будто признаётся в любви самой себе. Такой неожиданный поворот в выступлении значительно повеселил публику, в частности, Ларису Долину и самого вокалиста, присутствовавшего в зале.

В посте к видеопубликации Сати Казанова призналась, что опыт перевоплощения доставил ей массу удовольствия, прежде всего, потому, что сам Дима Билан, как артист, ей на самом деле симпатичен.

В соцсети Instagram фолловеры похвалили певицу за талант и хороший голос, отметив, что она замечательно справилась с поставленной задачей.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что Сати Казанова с супругом посетила ледовое шоу Евгения Плющенко, поставленное по повести-сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 03:01
Читайте также
В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о
Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
В Дагестане родилась девочка с рекордным весом
Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут
Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
Twitter запустит новую функцию по обмену
В США стрелки символических часов Судного дня
В Украине помощницей депутата в Одесской области
Порошенко потребовал от журналистки снять
Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной
В Амурской области официантка кафе отказалась
В Москве ожидается "французское потепление"
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 10:41 Пользователи США пожаловались на сбои в работе Facebook
26.01, 10:36 В прошлом на Марсе шёл снег и текли реки - учёные
26.01, 10:32 США примут участие в программе-имитации полетов в космос
26.01, 10:27 Элтона Джона в прощальном турне будет одевать Gucci
26.01, 10:23 В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о признании
26.01, 10:18 Новый компактвэн Mercedes-Benz B-Class представят в 2019
26.01, 10:13 Сергей Лазарев показал подросшего сына Никиту а образе
26.01, 10:08 Дом-2: Раньше Марина Африкантова была брюнеткой
26.01, 10:03 Министр спорта Канады Кент Хехр подал в отставку из-за
26.01, 09:58 Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической
26.01, 09:54 Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака
26.01, 09:48 Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
26.01, 09:43 В Дагестане родилась девочка с рекордным весом более 6 кг
26.01, 09:38 Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь
26.01, 09:33 Сирийские военные нашли у уничтоженных в районе Эт-Танф
26.01, 09:31 В Челябинске пропал 19-летний студент
26.01, 09:25 Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
26.01, 09:17 Робот София сломался после вопроса, как победить
26.01, 09:02 В Южной Корее при пожаре в больнице погиб 41 человек
26.01, 08:57 Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом