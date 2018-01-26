Сати Казанова на шоу «Один в один» перевоплотилась в Диму Билана
Сати Казанова поделилась с подписчиками отрывком из телевизионного шоу «Один в один», продемонстрировав поклонникам перевоплощение в Диму Билана. Певица выбрала для исполнения хит 2010 года «Я просто люблю тебя», повторив причёску коллеги, его стиль в одежде и манеры выступления.
Пародия на Диму Билана от Сати Казановой не лишена юмора. Во время припева, повторяющего название песни, артистка смотрит в предоставленное ей одной из танцовщиц зеркало, будто признаётся в любви самой себе. Такой неожиданный поворот в выступлении значительно повеселил публику, в частности, Ларису Долину и самого вокалиста, присутствовавшего в зале.
В посте к видеопубликации Сати Казанова призналась, что опыт перевоплощения доставил ей массу удовольствия, прежде всего, потому, что сам Дима Билан, как артист, ей на самом деле симпатичен.
В соцсети Instagram фолловеры похвалили певицу за талант и хороший голос, отметив, что она замечательно справилась с поставленной задачей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что Сати Казанова с супругом посетила ледовое шоу Евгения Плющенко, поставленное по повести-сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Пародия на Диму Билана от Сати Казановой не лишена юмора. Во время припева, повторяющего название песни, артистка смотрит в предоставленное ей одной из танцовщиц зеркало, будто признаётся в любви самой себе. Такой неожиданный поворот в выступлении значительно повеселил публику, в частности, Ларису Долину и самого вокалиста, присутствовавшего в зале.
В посте к видеопубликации Сати Казанова призналась, что опыт перевоплощения доставил ей массу удовольствия, прежде всего, потому, что сам Дима Билан, как артист, ей на самом деле симпатичен.
В соцсети Instagram фолловеры похвалили певицу за талант и хороший голос, отметив, что она замечательно справилась с поставленной задачей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что Сати Казанова с супругом посетила ледовое шоу Евгения Плющенко, поставленное по повести-сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Автор: Воробьева Алина