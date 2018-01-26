Ученые из Университета Кентербери обнаружили формирование массивной звезды
Сотрудники Университета Кентербери заметили образование гигантской звезды в другой галактике, такое открытие сделано впервые. Полученные данные прольют свет на то, как образуются массивные звезды.
Один из ученых говорит, что образование массивных звезд плохо изученное явление, они влияют на новые поколение звезд и развитие таких огромных объектов как галактик, поэтому так важно больше знать о их строении. Найденная звезда в 12 раз больше Солнца.
Формирующаяся звезда испускает гигантские струи и имеет аккреционный диск, через который звезда питается материей для своего роста.
Один из ученых говорит, что образование массивных звезд плохо изученное явление, они влияют на новые поколение звезд и развитие таких огромных объектов как галактик, поэтому так важно больше знать о их строении. Найденная звезда в 12 раз больше Солнца.
Формирующаяся звезда испускает гигантские струи и имеет аккреционный диск, через который звезда питается материей для своего роста.
Автор: Северов Андрей