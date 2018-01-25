В Ростовской области на экзамене умерла 20-летняя студентка
В Ростовском государственном университете путей сообщения во время занятий умерла 20-летняя студентка. Информацию прокомментировала старший помощник главы СУ Следственного комитета по региону по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
Сообщается, что девушке стало плохо во время экзамена. Она отпросилась выйти, но, выйдя в коридор, потеряла сознание. Через несколько минут умерла на глаза своих однокурсников. На место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но медики только констатировали факт смерти. По факту произошедшего начата проверка обстоятельств.
Сообщается, что девушке стало плохо во время экзамена. Она отпросилась выйти, но, выйдя в коридор, потеряла сознание. Через несколько минут умерла на глаза своих однокурсников. На место ЧП выезжала бригада скорой помощи, но медики только констатировали факт смерти. По факту произошедшего начата проверка обстоятельств.
Автор: Маргарита Лисарова