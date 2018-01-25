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В США стрелки символических часов Судного дня перевели на 23:58
В США специалисты приняли решение перевести стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы вследствие неразумных действий человека, вперёд на 30 секунд. Теперь на циферблате значится 23:58, проинформировали общественность в рамках пресс-конференции представители издания The Bulletin of the Atomic Scientists.

В США стрелки символических часов Судного дня перевели на 23:58


«Часы Судного дня символически демонстрируют, что до так называемой ядерной полуночи остаётся две минуты», – сообщила Рейчел Бронсон, президент указанной организации, пользующейся серьёзным авторитетом. Она уточнила: настолько близко к полуночи стрелки прибора не приближались со времени испытания водородной бомбы в 1953 году.

Решение перевести часы Судного дня на полминуты вперёд эксперты объяснили тем, что на протяжении всего 2017 года ядерные державы вкладывали колоссальные денежные средства в развитие собственных ядерных арсеналов. Так, первыми государствами учёные назвали КНДР, проводящую ядерные и ракетные испытания, и США, программа конфигурации ядерных сил которых повышает роль ядерного оружия.

Проект «Часы Судного дня» (Doomsday Clock) журнала Университета в Чикаго «Бюллетень ученых-атомщиков» стартовал в 1947 году, его инициировали создатели первой атомной бомбы США. Время от времени обложку журналов украшает изображение часов, демонстрирующих без нескольких минут полночь. Это время напоминает читателям о напряжённости международной обстановки и о прогрессе в развитии ядерного вооружения. Полночь является символом начала ядерного катаклизма.

Решение о том, когда и на сколько переводить стрелки часов Судного дня, принимается советом директоров издания при участии приглашённых специалистов, среди которых – более 15 лауреатов Нобелевской премии.

На днях портал «Актуальные новости» сообщал о намерении США создать более мощные боезаряды для подводных лодок.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 20:17
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