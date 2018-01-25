В США стрелки символических часов Судного дня перевели на 23:58
В США специалисты приняли решение перевести стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы вследствие неразумных действий человека, вперёд на 30 секунд. Теперь на циферблате значится 23:58, проинформировали общественность в рамках пресс-конференции представители издания The Bulletin of the Atomic Scientists.
Решение перевести часы Судного дня на полминуты вперёд эксперты объяснили тем, что на протяжении всего 2017 года ядерные державы вкладывали колоссальные денежные средства в развитие собственных ядерных арсеналов. Так, первыми государствами учёные назвали КНДР, проводящую ядерные и ракетные испытания, и США, программа конфигурации ядерных сил которых повышает роль ядерного оружия.
Проект «Часы Судного дня» (Doomsday Clock) журнала Университета в Чикаго «Бюллетень ученых-атомщиков» стартовал в 1947 году, его инициировали создатели первой атомной бомбы США. Время от времени обложку журналов украшает изображение часов, демонстрирующих без нескольких минут полночь. Это время напоминает читателям о напряжённости международной обстановки и о прогрессе в развитии ядерного вооружения. Полночь является символом начала ядерного катаклизма.
Решение о том, когда и на сколько переводить стрелки часов Судного дня, принимается советом директоров издания при участии приглашённых специалистов, среди которых – более 15 лауреатов Нобелевской премии.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о намерении США создать более мощные боезаряды для подводных лодок.
«Часы Судного дня символически демонстрируют, что до так называемой ядерной полуночи остаётся две минуты», – сообщила Рейчел Бронсон, президент указанной организации, пользующейся серьёзным авторитетом. Она уточнила: настолько близко к полуночи стрелки прибора не приближались со времени испытания водородной бомбы в 1953 году.
Решение перевести часы Судного дня на полминуты вперёд эксперты объяснили тем, что на протяжении всего 2017 года ядерные державы вкладывали колоссальные денежные средства в развитие собственных ядерных арсеналов. Так, первыми государствами учёные назвали КНДР, проводящую ядерные и ракетные испытания, и США, программа конфигурации ядерных сил которых повышает роль ядерного оружия.
Проект «Часы Судного дня» (Doomsday Clock) журнала Университета в Чикаго «Бюллетень ученых-атомщиков» стартовал в 1947 году, его инициировали создатели первой атомной бомбы США. Время от времени обложку журналов украшает изображение часов, демонстрирующих без нескольких минут полночь. Это время напоминает читателям о напряжённости международной обстановки и о прогрессе в развитии ядерного вооружения. Полночь является символом начала ядерного катаклизма.
Решение о том, когда и на сколько переводить стрелки часов Судного дня, принимается советом директоров издания при участии приглашённых специалистов, среди которых – более 15 лауреатов Нобелевской премии.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о намерении США создать более мощные боезаряды для подводных лодок.
Автор: Воробьева Алина