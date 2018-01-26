Марсоход Curiosity после перерыва продолжит изучать планету
Марсоход Curiosity, который исследует Красную планету с 2012 года, после недолгого перерыва вышел на связь. Он участвует в программе NASA по изучению пригодности планеты для жизни.
Оживший Curiosity передал новые снимки поверхности планеты, которые NASA предоставила на своем сайте. На фото можно увидеть марсианские холмы, песчаные дюны, скалистую поверхность.
Марсоход Curiosity, работающий на планете с 6 августа 2012 года, имеет приборы для исследования поверхности Красной планеты, которые показывают химический состав полученных образцов.
Оживший Curiosity передал новые снимки поверхности планеты, которые NASA предоставила на своем сайте. На фото можно увидеть марсианские холмы, песчаные дюны, скалистую поверхность.
Марсоход Curiosity, работающий на планете с 6 августа 2012 года, имеет приборы для исследования поверхности Красной планеты, которые показывают химический состав полученных образцов.
Автор: Северов Андрей