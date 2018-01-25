В квартире пенсионерки в Подольске вместе с мумиями брата и сестры нашли кости и рога
В Подольске при обыске квартиры пенсионерки, где ранее найдены мумии ее брата и сестры, обнаружили рога и кости животных. В прямо помещении был устроен настоящий хлев.
На данный момент установлено, что сестра и брат пенсионерки скончались около 8-9 лет. Их тела лежали на кухне и на диване в комнате со сложенными руками на груди. Сама же хозяйка сообщила, что у нее не было денег хоронить родственников, поэтой причине она их "похоронила" в квартире.
На сегодняшний день она является пациенткой в психиатрической клинике.
На данный момент установлено, что сестра и брат пенсионерки скончались около 8-9 лет. Их тела лежали на кухне и на диване в комнате со сложенными руками на груди. Сама же хозяйка сообщила, что у нее не было денег хоронить родственников, поэтой причине она их "похоронила" в квартире.
На сегодняшний день она является пациенткой в психиатрической клинике.
Автор: Маргарита Лисарова