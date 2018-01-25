В Украине помощницей депутата в Одесской области стала Дарт Александровна Вейдер
В Одесской области в Украине Дарт Александровна Вейдер стала помощницей депутата Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" Дмитрия Палпатина. Портал Лайф опубликовал фото удостоверения, которое было выписано девушке.
Украинские СМИ сообщили, что как правило подобные удостоверения выписываются на основании предъявления паспорта, официального документа удостоверяющего личность. В связи с этим можно предположить, что Дарт Вейдер все-таки является настоящим именем, а также тезкой выдуманного персонажа из "Звездных воин".
Стоит отметить, что в Украине подобное не является чем-то необычным. Ранее во время выборов официально регистрировались как кандидаты на пост президента страны люди с именами Дарт Вейдер, Магистр Йода и Степан Чубакка.
Украинские СМИ сообщили, что как правило подобные удостоверения выписываются на основании предъявления паспорта, официального документа удостоверяющего личность. В связи с этим можно предположить, что Дарт Вейдер все-таки является настоящим именем, а также тезкой выдуманного персонажа из "Звездных воин".
Стоит отметить, что в Украине подобное не является чем-то необычным. Ранее во время выборов официально регистрировались как кандидаты на пост президента страны люди с именами Дарт Вейдер, Магистр Йода и Степан Чубакка.
Автор: Маргарита Лисарова