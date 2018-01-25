День Татьяны: Дима Билан показал на видео студенческие годы
Известный певец Дмитрий Билан в соцсети Instagram показал свои студенческие годы. Пост он приурочил к сегодняшнему празднику День Татьяны.
Дима Билан назвал праздник прекрасным, а также рассказал, что целый день вспоминает студенческие годы, чем решил поделиться с поклонниками. Певец нашел и опубликовал фрагмент вручения Иосифом Кобзоном ему диплома Училища имени Гнесиных. Данное событие имело место быть в 2003 году. Он поздравил всех студентов и посоветовал ценить данный этап жизни, потому что он бесценен.
Дима Билан назвал праздник прекрасным, а также рассказал, что целый день вспоминает студенческие годы, чем решил поделиться с поклонниками. Певец нашел и опубликовал фрагмент вручения Иосифом Кобзоном ему диплома Училища имени Гнесиных. Данное событие имело место быть в 2003 году. Он поздравил всех студентов и посоветовал ценить данный этап жизни, потому что он бесценен.
Автор: Маргарита Лисарова