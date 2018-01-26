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Учёные: Настроение влияет на интенсивность и тип объятий
Немецкие учёные из Рурского университета Бохум провели исследование, изучив, как объятия связаны с настроением человека, и доказав, что оно отражается в физических действиях. Для этого специалисты проанализировали около 2 тысяч естественных объятий людей, находящихся в международном аэропорту ФРГ.

Учёные: Настроение влияет на интенсивность и тип объятий


Учёные сделали предположение, что объятия перед улетающими рейсами демонстрируют отрицательные эмоции, ведь практически каждый второй пассажир воздушного судна опасается перелётов, к тому же человеку, как правило, грустно расставаться с близкими. Напротив, обнимания после прибывающих рейсов показывают положительные эмоции, так как встретившиеся люди испытывают радость. Таким образом, сделали вывод немецкие исследователи, именно настроение влияет на интенсивность объятий, а также на их тип, о чём пойдёт речь ниже.

Специалисты провели аналогичное наблюдение и выяснили следующее: большинство жителей земного шара предпочитает правосторонние объятия, а левосторонние происходят в высокоэмоциональных ситуациях – как позитивных, так и негативных. По словам ведущего автора исследования Джулиана Пахайзера, данную особенность можно объяснить доминирующим влиянием правого полушария, контролирующего левую часть тела и обрабатывающего положительные и отрицательные эмоции.

Взаимоотношения между двумя мужчинами выпадают из общего «правила». В данном случае эксперты наблюдали склонность к левосторонним объятиям даже в нейтральных ситуациях. Они пояснили это так: большинство мужчин считает обнимания между представителями одного пола чем-то негативным, потому подсознательно воспринимает эти действия отрицательно даже в неэмоциональных обстановках, например, при обычной встрече. В данном случае происходит активизация правого полушария по причине возникновения негативных эмоций, вызывая левостороннее движение, рассказал немецкий психолог Себастьян Окленбург.

Напомним, американские учёные порекомендовали людям почаще обниматься, так как это улучшает здоровье и поднимает настроение.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:00
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