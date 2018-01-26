Ученые: Современные мозг и поведение человека появились примерно в одно время
Немецкие ученые-антропологи, исследовав черепа первых представителей Homo sapiens, Homo erectus, неандертальцев и современных людей, узнали, когда сформировался мозг человека. Ученые считают, что мозг менялся в течении 50 тыс. лет.
Размеры мозга, сопоставимые с современниками, древние люди имели 300 тыс. лет назад, причем не только более развитый Homo sapiens, но и вымершие неандертальцы. Из этого следует, что размер мозга не главный критерий его развитости.
Так как образцов мозга древних людей не сохранилось, немецкие ученые решили изучить развитие черепа человека до его современного состояния. Для этого использовали черепа Homo sapiens возрастом от 300 до 10 тыс. лет, Homo erectus от 1 800 000 до 200 тыс. лет и неандертальцев от 80 до 40 тыс. лет, а также черепа современных людей.
Учены пришли к выводу, что современный мозг сформировался 100-35 тыс. лет назад. Мозг менялся эволюционным путем в течении 50 тыс. лет.
Размеры мозга, сопоставимые с современниками, древние люди имели 300 тыс. лет назад, причем не только более развитый Homo sapiens, но и вымершие неандертальцы. Из этого следует, что размер мозга не главный критерий его развитости.
Так как образцов мозга древних людей не сохранилось, немецкие ученые решили изучить развитие черепа человека до его современного состояния. Для этого использовали черепа Homo sapiens возрастом от 300 до 10 тыс. лет, Homo erectus от 1 800 000 до 200 тыс. лет и неандертальцев от 80 до 40 тыс. лет, а также черепа современных людей.
Учены пришли к выводу, что современный мозг сформировался 100-35 тыс. лет назад. Мозг менялся эволюционным путем в течении 50 тыс. лет.
Автор: Северов Андрей