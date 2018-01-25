В Санкт-Петербурге посетитель чуть не зарубил мачете официанта из-за обслуживания
В Санкт-Петербурге посетитель чуть не зарубил официанта мачете. Буйный мужчина задержан сотрудниками Росгвардии.
Сообщается, что ЧП имело место быть в одном из ресторанов Петербурга в три часа ночи 25 января. На место выезжали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району, которые и произвели задержание 24-летнего посетителя. Ему показалось обслуживание плохим, и он начал конфликтовать с обслуживающим персоналом заведения общественного питания, при этом мужчина начал махать имеющимся при нем мачете. Во время задержания холодное оружие было изъято.
На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Сообщается, что ЧП имело место быть в одном из ресторанов Петербурга в три часа ночи 25 января. На место выезжали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району, которые и произвели задержание 24-летнего посетителя. Ему показалось обслуживание плохим, и он начал конфликтовать с обслуживающим персоналом заведения общественного питания, при этом мужчина начал махать имеющимся при нем мачете. Во время задержания холодное оружие было изъято.
На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Маргарита Лисарова