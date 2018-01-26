Instagram: Фото Валерии с младенцами спровоцировало слухи о рождении ею двойни
Несколько часов назад Валерия разместила на странице в Instagram фото с двумя младенцами в колясках, подготовленными к зимней прогулке. Снимок спровоцировал слухи о рождении 49-летней певицей двойни: фолловеры, не стесняясь, засыпали знаменитость личными вопросами, пытаясь выяснить, чьи дети запечатлены на кадре.
Просмотрев страницу Instagram супруга Валерии Иосифа Пригожина и обнаружив там аналогичный снимок, на котором музыкальный продюсер запечатлён с двумя малышами в новогоднее утро, поклонники озадачились ещё больше. Тем не менее, большинство из подписчиков Instagram, оставивших своё мнение под опубликованным певицей фото, решили: на кадре изображены внуки Валерии, ведь от предыдущего брака у неё трое достаточно взрослых детей: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий и 20-летний Арсений.
Ранее Валерия рассказала о своём понимании женской дружбы.
Просмотрев страницу Instagram супруга Валерии Иосифа Пригожина и обнаружив там аналогичный снимок, на котором музыкальный продюсер запечатлён с двумя малышами в новогоднее утро, поклонники озадачились ещё больше. Тем не менее, большинство из подписчиков Instagram, оставивших своё мнение под опубликованным певицей фото, решили: на кадре изображены внуки Валерии, ведь от предыдущего брака у неё трое достаточно взрослых детей: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий и 20-летний Арсений.
Ранее Валерия рассказала о своём понимании женской дружбы.
Автор: Воробьева Алина