В Ростове на стоянке Главного автовокзала сгорел автобус
В Ростове на стоянке Главного автовокзала произошло возгорание автобуса сообщением Ростов-Владикавказ. Информация о пожаре поступило на пульт МЧС по Ростовской области в шесть часов вечера.
Сообщается, что ликвидировали пламя, охватившее автобус, 12 сотрудников пожарной службы и 3 единицы спецтехники. В течение часа пожар был потушен. Также есть информация, что на момент ЧП в салоне транспортного средства не было людей.
На данный момент не сообщается, что могло быть причиной произошедшего. Идет проверка.
Сообщается, что ликвидировали пламя, охватившее автобус, 12 сотрудников пожарной службы и 3 единицы спецтехники. В течение часа пожар был потушен. Также есть информация, что на момент ЧП в салоне транспортного средства не было людей.
На данный момент не сообщается, что могло быть причиной произошедшего. Идет проверка.
Автор: Маргарита Лисарова