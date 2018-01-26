Юлия Пересильд выложила свое фото без макияжа
Актриса Юлия Пересильд выложила в Instagram свое фото без макияжа. Пересильд волнуется из-за начала своей режиссерской карьеры.
24 января актриса поделилась постом в Instagram, в нем она выражает волнение по поводу начала режиссерской карьеры. Свои переживания она подкрепила фотографией без макияжа. Несмотря на волнительные бессонные ночи, по мнению фанатов в комментариях, актриса выглядит очень хорошо.
24 января актриса поделилась постом в Instagram, в нем она выражает волнение по поводу начала режиссерской карьеры. Свои переживания она подкрепила фотографией без макияжа. Несмотря на волнительные бессонные ночи, по мнению фанатов в комментариях, актриса выглядит очень хорошо.
Автор: Северов Андрей