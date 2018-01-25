В Новосибирске 35-летний внук жестоко избил свою 84-летнюю бабушку‍
В Новосибирске 35-летний внук сильно избил свою 84-летнюю бабушку. Пожилую женщину госпитализировали, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по региону.
Сотрудники медучреждения, куда доставили избитую бабушку, сообщили в полицию о происшествии 24 января в половине одиннадцатого ночи. У пенсионерки зафиксирована тяжелая травма головы. При опросе пострадавшей было установлено, что ее избил 35-летний внук. Подозреваемый был сразу задержан. Он признался в совершенном преступлении, рассказав, что ударил родственницу три раза по голове кулаком.
В отношении задержанного открыто уголовное дело производство по статье 111 УК РФ. На данный момент идет расследование данного преступления.
Сотрудники медучреждения, куда доставили избитую бабушку, сообщили в полицию о происшествии 24 января в половине одиннадцатого ночи. У пенсионерки зафиксирована тяжелая травма головы. При опросе пострадавшей было установлено, что ее избил 35-летний внук. Подозреваемый был сразу задержан. Он признался в совершенном преступлении, рассказав, что ударил родственницу три раза по голове кулаком.
В отношении задержанного открыто уголовное дело производство по статье 111 УК РФ. На данный момент идет расследование данного преступления.
Автор: Маргарита Лисарова