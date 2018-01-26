Ольга Бузова анонсировала в Instagram выход журнала с её откровенным интервью и красивой фотосессией
Вернувшись с отдыха в Таиланде, Ольга Бузова быстро вошла в свой стремительный жизненный график, продолжив работу в самых различных направлениях. Она уже успела дать откровенное интервью и сняться в красивой фотосессии для одного из изданий, не забыв проинформировать об этом поклонников на своей странице в Instagram.
«Ракета запущена… В новом номере журнала «Теленеделя» вы найдёте моё большое и откровенное интервью, а также очень красивую фотосессию», – уверила подписчиков Instagram Ольга Бузова, указав, что купить периодическое издание можно уже с четверга. В доказательство селебрити разместила в аккаунте фото обложки журнала, на которой она красуется в ярко-красном наряде.
«Красотка», «восхитительная», «крутая», «клёвая», «хорошенькая» – вот неполный перечень положительных эпитетов, которыми охарактеризовали Ольгу Бузову фанаты. За 7 часов снимок набрал свыше 125 тысяч «лайков» и почти 3 тысячи комментариев.
Спустя 5 часов в аккаунте звезды появилось новое фото, которым она поздравила студентов с Татьяниным днём. Ольга Бузова пожелала им успешной сдачи сессии и интересной учёбы.
«Ракета запущена… В новом номере журнала «Теленеделя» вы найдёте моё большое и откровенное интервью, а также очень красивую фотосессию», – уверила подписчиков Instagram Ольга Бузова, указав, что купить периодическое издание можно уже с четверга. В доказательство селебрити разместила в аккаунте фото обложки журнала, на которой она красуется в ярко-красном наряде.
«Красотка», «восхитительная», «крутая», «клёвая», «хорошенькая» – вот неполный перечень положительных эпитетов, которыми охарактеризовали Ольгу Бузову фанаты. За 7 часов снимок набрал свыше 125 тысяч «лайков» и почти 3 тысячи комментариев.
Спустя 5 часов в аккаунте звезды появилось новое фото, которым она поздравила студентов с Татьяниным днём. Ольга Бузова пожелала им успешной сдачи сессии и интересной учёбы.
Автор: Воробьева Алина