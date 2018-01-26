Из-за морозов в Японии заболело гриппом 3 млн человек
Министерство здравоохранения Японии сообщило, что практически 3 млн жителей этой страны заболело гриппом. Большое количество заболевших получилось из-за морозной погоды на всей территории страны.
В стране статистика заболеваемости гриппом ведется с 1999 года, и с тех времен сегодняшние показатели являются рекордными. На одного врача выходит по 52-80 больных гриппом.
После обильных снегопадов на Японию пришли морозы, что и явилось причиной эпидемии гриппа. Врачи советуют одевать маски и часто мыть руки.
В стране статистика заболеваемости гриппом ведется с 1999 года, и с тех времен сегодняшние показатели являются рекордными. На одного врача выходит по 52-80 больных гриппом.
После обильных снегопадов на Японию пришли морозы, что и явилось причиной эпидемии гриппа. Врачи советуют одевать маски и часто мыть руки.
Автор: Северов Андрей