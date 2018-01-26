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exclusive / Технологии

СМИ: Apple работает над обновлением приложения для чтения книг iBooks
Зарубежные СМИ сообщили, что в Apple разрабатывают обновлённую версию приложения iBooks для чтения электронных книг. В работе корпорация задействовала специалистов компании Amazon, уточнило агентство Bloomberg.

СМИ: Apple работает над обновлением приложения для чтения книг iBooks


Согласно его сведениям, обновлённое приложение выпустят к середине текущего года. Разработчики упростят интерфейс iBooks и сделают онлайн-магазин книг более похожим на App Store. На данный момент эксперты тестируют раздел «То, что сейчас читается» и вкладку для аудиокниг. Подчёркивается: после обновления Apple iBooks составит конкуренцию на рынке, где лидером является Amazon.

Как отмечается в Bloomberg, ранее в бизнес-сервисе «яблочной» корпорации реализация цифровых книг занимала одну из главных позиций. Корпорация соперничала в этом плане с компанией Amazon. Однако 6 лет назад сотрудники Минюста США подали на Apple в суд, обвиняя в завышенных ценах, результатом стал штраф почти на полмиллиарда долларов. После иска Apple сфокусировалась на продаже App Store, Apple Music и прокате кинофильмов.

Ранее сообщалось о намерении американской корпорации Apple перевести управление международным бизнесом iTunes в Ирландию.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:42
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