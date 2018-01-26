Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом
Представители социальной сети Twitter заявили, что их специалисты начали работу над созданием новой функции, которая позволит пользователям проводить обмен медиаконтента напрямую через чат. Об этом СМИ сообщило издание Bloomberg.
Так, пользователи другого мессенджера Snapchat могут выставлять "таймер", который регулирует время просмотра, в течении которого другие люди смогут смотреть видео и фото на аккаунте. По окончанию временного лимита все медиафайлы автоматически удаляются с социальной сети.
По данным Bloomberg, представители Twitter уже выпустили демо-версию своего нового функционала, но на данный момент все еще решается проблема его будущего оформления. Так, в скором времени программа претерпит кардинальные изменения как в плане дизайна, так и в функциональном отношении.
Представители социальной сети не оставили комментариев на этот счет. Дата официального релиза программы неизвестна.
Так, пользователи другого мессенджера Snapchat могут выставлять "таймер", который регулирует время просмотра, в течении которого другие люди смогут смотреть видео и фото на аккаунте. По окончанию временного лимита все медиафайлы автоматически удаляются с социальной сети.
По данным Bloomberg, представители Twitter уже выпустили демо-версию своего нового функционала, но на данный момент все еще решается проблема его будущего оформления. Так, в скором времени программа претерпит кардинальные изменения как в плане дизайна, так и в функциональном отношении.
Представители социальной сети не оставили комментариев на этот счет. Дата официального релиза программы неизвестна.
Автор: Артемова Светлана