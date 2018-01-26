Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Общество

Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом
Представители социальной сети Twitter заявили, что их специалисты начали работу над созданием новой функции, которая позволит пользователям проводить обмен медиаконтента напрямую через чат. Об этом СМИ сообщило издание Bloomberg.

Так, пользователи другого мессенджера Snapchat могут выставлять "таймер", который регулирует время просмотра, в течении которого другие люди смогут смотреть видео и фото на аккаунте. По окончанию временного лимита все медиафайлы автоматически удаляются с социальной сети.

Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом


По данным Bloomberg, представители Twitter уже выпустили демо-версию своего нового функционала, но на данный момент все еще решается проблема его будущего оформления. Так, в скором времени программа претерпит кардинальные изменения как в плане дизайна, так и в функциональном отношении.

Представители социальной сети не оставили комментариев на этот счет. Дата официального релиза программы неизвестна.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 08:57
Читайте также
В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о
Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
В Дагестане родилась девочка с рекордным весом
Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут
Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
Twitter запустит новую функцию по обмену
В США стрелки символических часов Судного дня
В Украине помощницей депутата в Одесской области
Порошенко потребовал от журналистки снять
Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной
В Амурской области официантка кафе отказалась
В Москве ожидается "французское потепление"
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 10:41 Пользователи США пожаловались на сбои в работе Facebook
26.01, 10:36 В прошлом на Марсе шёл снег и текли реки - учёные
26.01, 10:32 США примут участие в программе-имитации полетов в космос
26.01, 10:27 Элтона Джона в прощальном турне будет одевать Gucci
26.01, 10:23 В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о признании
26.01, 10:18 Новый компактвэн Mercedes-Benz B-Class представят в 2019
26.01, 10:13 Сергей Лазарев показал подросшего сына Никиту а образе
26.01, 10:08 Дом-2: Раньше Марина Африкантова была брюнеткой
26.01, 10:03 Министр спорта Канады Кент Хехр подал в отставку из-за
26.01, 09:58 Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической
26.01, 09:54 Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака
26.01, 09:48 Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
26.01, 09:43 В Дагестане родилась девочка с рекордным весом более 6 кг
26.01, 09:38 Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь
26.01, 09:33 Сирийские военные нашли у уничтоженных в районе Эт-Танф
26.01, 09:31 В Челябинске пропал 19-летний студент
26.01, 09:25 Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
26.01, 09:17 Робот София сломался после вопроса, как победить
26.01, 09:02 В Южной Корее при пожаре в больнице погиб 41 человек
26.01, 08:57 Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом