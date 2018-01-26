Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической ловушки»
Ученые из США смогли разработать уникальную технологию, в рамках которой трёхмерные цветные голограммы создаются посредством использования «оптической ловушки». Материалы исследования американских специалистов обнародованы в научном журнале Nature.
Ученые разработали огромный дисплей, который может создавать цветные картинки с разрешающей способностью, достигающей 10 микрометров. Для этого непрозрачная частица была заключена в «оптическую ловушку», впоследствии специалисты подсвечивали ее с помощью разноцветных параллельных лазеров. В результате объект исследования передвигался с такой скоростью, что ученые могли видеть цельную реакцию за счет инерции зрения. Сообщается, что сформированные изображения сменялись частотой до 13 кадров в секунду.
Каждая голограмма имела не менее 16 тысяч цветных точек. Что касается мерцания, то изображение было практически незаметно для глаза.
К слову, самую тонкую в мире голограмму создали австралийские и китайские ученые. Отмечается, что ее размер в тысячу раз меньше волоса. Однако изображение с лёгкостью можно увидеть без использования очков трёхмерного зрения.
Ученые разработали огромный дисплей, который может создавать цветные картинки с разрешающей способностью, достигающей 10 микрометров. Для этого непрозрачная частица была заключена в «оптическую ловушку», впоследствии специалисты подсвечивали ее с помощью разноцветных параллельных лазеров. В результате объект исследования передвигался с такой скоростью, что ученые могли видеть цельную реакцию за счет инерции зрения. Сообщается, что сформированные изображения сменялись частотой до 13 кадров в секунду.
Каждая голограмма имела не менее 16 тысяч цветных точек. Что касается мерцания, то изображение было практически незаметно для глаза.
К слову, самую тонкую в мире голограмму создали австралийские и китайские ученые. Отмечается, что ее размер в тысячу раз меньше волоса. Однако изображение с лёгкостью можно увидеть без использования очков трёхмерного зрения.
Автор: Валерия Орлова