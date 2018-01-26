В Южной Корее при пожаре в больнице погиб 41 человек
Сегодня, 26 января, в городе Мирян Южной Кореи загорелась больница. При пожаре погиб как минимум 41 человек, состояние ещё 9 медиками оценивается как тяжёлое.
Кроме того, в результате горения медучреждения 71 пострадавшему оказана первая помощь, угрозы их жизням не имеется. Большинство оказавшихся при пожаре в больнице людей отравились продуктами горения. Уточняется, на ликвидацию ЧП экстренным службам Южной Кореи понадобилось почти 2 часа.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о гибели в Германии 4 человек, жизни которых унёс возникший при столкновении воздушных транспортных средств пожар.
Кроме того, в результате горения медучреждения 71 пострадавшему оказана первая помощь, угрозы их жизням не имеется. Большинство оказавшихся при пожаре в больнице людей отравились продуктами горения. Уточняется, на ликвидацию ЧП экстренным службам Южной Кореи понадобилось почти 2 часа.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о гибели в Германии 4 человек, жизни которых унёс возникший при столкновении воздушных транспортных средств пожар.
Автор: Воробьева Алина