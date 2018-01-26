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exclusive / Общество

Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых аккаунтов
Социальная сеть Facebook начала массовую блокировку фейков. В заявлении компании сообщается, что эта процедура проводится еще в момент регистрации потенциального фейкового аккаунта.

Представители социальной сети заявили, что корпорация постоянно претерпевает изменения в лучшую сторону, и сегодняшние меры являются тому прямым доказательством. Так, социальная сеть будет автоматически удалять материалы и записи, которые противоречат политике сайта.

Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых аккаунтов


"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы наш сайт становился лучше. Мы ежедневно блокируем по несколько миллионов учетных записей еще на моменте их регистрации, так как наши системы определяют потенциальный фейковый аккаунт по тем данным, которые вводятся при его создании. Пройти мимо этой "системы охраны" могут разве что профессионалы, которых можно пересчитать на пальцах", - заявляют представители.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 09:25
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