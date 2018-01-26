Робот София сломался после вопроса, как победить коррупцию на Украине
Человекоподобный робот по имени София сломался, не выдержав вопроса, в рамках которого спрашивалось, что делать с коррупцией на Украине. По словам депутата Алёны Шкурм, в искусственном интеллекте произошел сбой.
«У робота Софии подвис процессор и сломался скрипт», - написала парламентарий на своей официальной странице в соцсети Facebook. Она добавила, что этот факт может подтвердить ее коллега Алексей Мушак.
Курьёзный случай был зафиксирован в Давосе, где уже пятый день проходит Всемирный экономический форум. Ранее в рамках мероприятия с роботом Софией пообщался глава Сбербанка Герман Греф. Так, искусственный интеллект согласился покататься с ним на лыжах.
Робота-гуманоида, которого назвали София, создали специалисты компании Hanson Robotics в 2016 году. Его основным навыком является умение поддерживать беседу с человеком. При этом София способна распознать разговаривающего с ней человека, показывать эмоции, которых в программном коде заложено свыше 60 вариантов. Робот обладает чувством юмора, но оно является довольно специфическим. В 2016 году София дала положительный ответ на поставленный вопрос: «Будешь ли ты убивать людей», но впоследствии заявила, что это шутка.
«У робота Софии подвис процессор и сломался скрипт», - написала парламентарий на своей официальной странице в соцсети Facebook. Она добавила, что этот факт может подтвердить ее коллега Алексей Мушак.
Курьёзный случай был зафиксирован в Давосе, где уже пятый день проходит Всемирный экономический форум. Ранее в рамках мероприятия с роботом Софией пообщался глава Сбербанка Герман Греф. Так, искусственный интеллект согласился покататься с ним на лыжах.
Робота-гуманоида, которого назвали София, создали специалисты компании Hanson Robotics в 2016 году. Его основным навыком является умение поддерживать беседу с человеком. При этом София способна распознать разговаривающего с ней человека, показывать эмоции, которых в программном коде заложено свыше 60 вариантов. Робот обладает чувством юмора, но оно является довольно специфическим. В 2016 году София дала положительный ответ на поставленный вопрос: «Будешь ли ты убивать людей», но впоследствии заявила, что это шутка.
Автор: Валерия Орлова