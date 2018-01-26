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В Челябинске пропал 19-летний студент
В Челябинске разыскивают студента, который пропал еще 20 января при загадочных обстоятельствах. До сих пор его местонахождение не установлено.

В Челябинске пропал 19-летний студент
В Челябинске пропал 19-летний студент


Имеется информация, что молодой человек вышел из комнаты общежития, находящегося на проспекте Ленина, и больше его никто не видел. Примерный рост студента оставляет 175 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светлые, ниже плеч.

В день пропажи парень был одет в синие джинсы, удлиненную куртку аналогичного цвета и коричневые ботинки. При себе он должен иметь светло-серый рюкзак.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:31
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