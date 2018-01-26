В Челябинске пропал 19-летний студент
В Челябинске разыскивают студента, который пропал еще 20 января при загадочных обстоятельствах. До сих пор его местонахождение не установлено.
Имеется информация, что молодой человек вышел из комнаты общежития, находящегося на проспекте Ленина, и больше его никто не видел. Примерный рост студента оставляет 175 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светлые, ниже плеч.
В день пропажи парень был одет в синие джинсы, удлиненную куртку аналогичного цвета и коричневые ботинки. При себе он должен иметь светло-серый рюкзак.
Имеется информация, что молодой человек вышел из комнаты общежития, находящегося на проспекте Ленина, и больше его никто не видел. Примерный рост студента оставляет 175 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светлые, ниже плеч.
В день пропажи парень был одет в синие джинсы, удлиненную куртку аналогичного цвета и коричневые ботинки. При себе он должен иметь светло-серый рюкзак.
Автор: Валерия Орлова