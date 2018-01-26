Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака
Раджив Сури, исполнительный директор корпорации Nokia заявил СМИ о том, что фирма начала разрабатывать инновационную технологию. Будущее изобретение поможет человечеству справиться с такой проблемой современности как рак, оно будет определять его появление и развитие еще на ранних стадиях.
Издание CNBC уточняет, о новой технологии стало известно во время проведения экономического собрания в Швейцарии. Сообщается, что будущая новинка будет представлять из себя маленький браслет-сканер, работающий по принципу биомаркирования.
Как заявляет Раджив Сури, совсем скоро интернет станет настолько высокоразвитым, что сложнейшие операции можно будет проводить дистанционно. Разумеется, подразумевается тот период развития, на котором сигнал, передающийся от врача к аппарату, которым он управляет, не будет иметь задержек. Таким образом врач, который находится в США, сможет проделать сложнейшую операцию больному из Японии, не покидая при этом своего рабочего места.
Издание CNBC уточняет, о новой технологии стало известно во время проведения экономического собрания в Швейцарии. Сообщается, что будущая новинка будет представлять из себя маленький браслет-сканер, работающий по принципу биомаркирования.
Как заявляет Раджив Сури, совсем скоро интернет станет настолько высокоразвитым, что сложнейшие операции можно будет проводить дистанционно. Разумеется, подразумевается тот период развития, на котором сигнал, передающийся от врача к аппарату, которым он управляет, не будет иметь задержек. Таким образом врач, который находится в США, сможет проделать сложнейшую операцию больному из Японии, не покидая при этом своего рабочего места.
Автор: Артемова Светлана