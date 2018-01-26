Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Здоровье

Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака
Раджив Сури, исполнительный директор корпорации Nokia заявил СМИ о том, что фирма начала разрабатывать инновационную технологию. Будущее изобретение поможет человечеству справиться с такой проблемой современности как рак, оно будет определять его появление и развитие еще на ранних стадиях.

Издание CNBC уточняет, о новой технологии стало известно во время проведения экономического собрания в Швейцарии. Сообщается, что будущая новинка будет представлять из себя маленький браслет-сканер, работающий по принципу биомаркирования.

Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака


Как заявляет Раджив Сури, совсем скоро интернет станет настолько высокоразвитым, что сложнейшие операции можно будет проводить дистанционно. Разумеется, подразумевается тот период развития, на котором сигнал, передающийся от врача к аппарату, которым он управляет, не будет иметь задержек. Таким образом врач, который находится в США, сможет проделать сложнейшую операцию больному из Японии, не покидая при этом своего рабочего места.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 09:54
Читайте также
Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
В Испании посла Венесуэлы объявили персоной нон
Джордж Сорос считает криптовалюты "пузырем"
Главный экзорцист Ирландии считает, что в
Сейм Польши ввел уголовную ответственность за
ЦИК РФ вынес предупреждение КПРФ за нарушение
Сварщики с Урала сняли клип в поддержку
Минобороны отстранило курсантов академии МЧС от
В Великобритании сбежавшая от хозяев черепаха
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 23:01 В Париже эвакуировали посетителей зоопарка из-за 50
26.01, 22:40 В Индии врачи обнаружили в лёгких годовалой девочки
26.01, 22:20 Дополненная реальность ProjectDR поможет врачам
26.01, 22:00 Ученые в 2018 году прогнозируют вдвое больше крупных
26.01, 21:40 McLaren посвятила особый суперкар гоночным машинам 90-х
26.01, 21:27 На продажу выставили бронеавтобус Маргарет Тэтчер
26.01, 21:10 Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
26.01, 20:57 Илон Маск создал концепт огнемета
26.01, 20:50 Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
26.01, 20:41 В воде из Атлантического океана ученые 18 новых вирусов
26.01, 20:32 Игра-тролль Trap Adventure 2 взбесила пользователей
26.01, 20:21 Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с
26.01, 20:12 Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма
26.01, 20:04 Елена Ваенга намеревается сбросить 20 кг и родить дочку
26.01, 19:55 Актер Иван Реон снимется в фильме про метал-группу
26.01, 19:48 Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании в РФ
26.01, 19:39 Представители Chevrolet рассказали о модернизированной
26.01, 19:29 Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
26.01, 19:19 Instagram: Мадонна неудачно прикрыла голую грудь модной
26.01, 19:05 Учёные: Загрязнение окружающей среды приводит к