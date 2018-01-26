Министр спорта Канады Кент Хехр подал в отставку из-за обвинений в домогательстве
Министр спорта Канады Кент Хехр принял решение покинуть занимаемый пост и подал в отставку. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах со стороны его коллег.
Сразу же после появления заявлений о неподобающем поведении и сексуальных домогательствах в адрес министра спорта Канады, Кент Хехр подал заявление об отставке. Его принял премьер-министр страны Джастин Трюдо, который также назначил на освободившуюся должность Кристи Дункан, занимающую пост главы министерства науки Канады. Помимо этого, Тюрдо также заявил о необходимости детального разбирательства данного инцидента, так как, исходя из его слов, крайне неприемлемо, когда нарушаются границы личного пространства и, в частности, законодательство.
Сразу же после появления заявлений о неподобающем поведении и сексуальных домогательствах в адрес министра спорта Канады, Кент Хехр подал заявление об отставке. Его принял премьер-министр страны Джастин Трюдо, который также назначил на освободившуюся должность Кристи Дункан, занимающую пост главы министерства науки Канады. Помимо этого, Тюрдо также заявил о необходимости детального разбирательства данного инцидента, так как, исходя из его слов, крайне неприемлемо, когда нарушаются границы личного пространства и, в частности, законодательство.
Автор: Александров Александр