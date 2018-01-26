Сирийские военные нашли у уничтоженных в районе Эт-Танф боевиков аппаратуру европейского производства
Военные в Сирии нашли у уничтоженных под Эт-Танф боевиков аппаратуру, которая производится на территории Европы. Информация об этом поступила от сотрудников Российского центра примирения враждующих в Сирии.
Сирийские военные нашли колонну из трех джипов боевиков с тяжелыми пулеметами накануне, 24 января. Случилось боестолкновение, в результате которого пятеро террористов были убиты и уничтожены два автомобиля. Военные начали осмотр места, и нашли современную аппаратуру РЭ5 – устройства для постановки помех. Она, как оказалось, европейского производства. Кроме того в салоне авто боевиков находились эмблемы и флаги одной из террористических организаций.
По полученной информации, боевики проходят подготовку в лагере возле Эт-Танфа.
Сирийские военные нашли колонну из трех джипов боевиков с тяжелыми пулеметами накануне, 24 января. Случилось боестолкновение, в результате которого пятеро террористов были убиты и уничтожены два автомобиля. Военные начали осмотр места, и нашли современную аппаратуру РЭ5 – устройства для постановки помех. Она, как оказалось, европейского производства. Кроме того в салоне авто боевиков находились эмблемы и флаги одной из террористических организаций.
По полученной информации, боевики проходят подготовку в лагере возле Эт-Танфа.
Автор: Вера Антонова