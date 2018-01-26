Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в школьной столовой домашнюю еду
В Екатеринбурге в школе № 200 ученику запретили есть в столовой со всеми детьми. Чиновники из департамента образования объяснили ситуацию небезопасностью продуктов из дома.
Мама школьника, которому запретили питаться в школьной столовой, добавила гневный пост в соцсети Facebook. Она написала, что ранее их семье была положена льгота на питание, после утраты такого права ее сыну пришлось питаться в школе за деньги, но качество пищи и цена их не устроила, поэтому школьник стал носить еду из дома. Она добавила, что требования классного руководителя, которые она заявила в прямой беседе с ребенком, не питаться в столовой, нанесли моральный ущерб ее сыну.
Официальные представители департаменте образования сослались на требования санитарных норм, где прямо не запрещено приносить свою еду в школу, но домашняя еда не проходила проверку и может представлять опасность для других детей. Там уточнили, что скоропортящиеся продукты могут вызвать отравление кишечными инфекциями.
Мама школьника, которому запретили питаться в школьной столовой, добавила гневный пост в соцсети Facebook. Она написала, что ранее их семье была положена льгота на питание, после утраты такого права ее сыну пришлось питаться в школе за деньги, но качество пищи и цена их не устроила, поэтому школьник стал носить еду из дома. Она добавила, что требования классного руководителя, которые она заявила в прямой беседе с ребенком, не питаться в столовой, нанесли моральный ущерб ее сыну.
Официальные представители департаменте образования сослались на требования санитарных норм, где прямо не запрещено приносить свою еду в школу, но домашняя еда не проходила проверку и может представлять опасность для других детей. Там уточнили, что скоропортящиеся продукты могут вызвать отравление кишечными инфекциями.
Автор: Северов Андрей