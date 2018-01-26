Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь посторонние люди
В Twitter после рассказа одной из пользовательниц соцсети о том, как однажды пресечь домогательство незнакомца в кафе помогла посторонняя женщина, притворившись её давней знакомой, развернулась обширная дискуссия. Комментаторы отметили: люди любого пола могут прийти на помощь в данных ситуациях, для того чтобы остудить пыл навязчивого мужчины.
По словам автора поста в Twitter, однажды она отдыхала в кафетерии, где наслаждалась чтением книги, когда к ней подошёл молодой человек и стал предлагать угостить выпивкой, причём никакие отказы девушки – ни желание побыть одной, ни ссылка на бойфренда – не останавливали мужчину в его желании завязать знакомство. Выручила потенциальную жертву сексуального домогательства другая посетительница заведения: она сделала вид, что узнала в ней подругу детства, и «ухажёр» вскоре ретировался.
Пост под названием «Не имеет значения, как именно женщина говорит "нет"» получил в сети огромный резонанс: публикацией поделились 107 тысяч микроблогеров, под ней оставлены 528 тысяч «лайков» и 1,1 тысячи комментариев, в которых девушки поведали о подобных жизненных случаях, когда их выручали неравнодушные представительницы прекрасной половины человечества. Причём угроза домогательства имела место не только в кафе или на дискотеках, но и в обычных магазинах и просто на улицах.
К дискуссии подключилась и мужская часть интернет-аудитории, подчеркнув, что они тоже могут помочь девушке пресечь нежелательное знакомство. Так, один американец рассказал историю, как его брат однажды стал свидетелем приставания парня к девушке в поезде. Когда тот притворился её мужем, навязчивый незнакомец ушёл. «Лет через 10 они на самом деле стали супругами», – подытожил свой рассказ комментатор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об использовании Twitter одной школьницей как способа отомстить старшей сестре за секс в её комнате.
По словам автора поста в Twitter, однажды она отдыхала в кафетерии, где наслаждалась чтением книги, когда к ней подошёл молодой человек и стал предлагать угостить выпивкой, причём никакие отказы девушки – ни желание побыть одной, ни ссылка на бойфренда – не останавливали мужчину в его желании завязать знакомство. Выручила потенциальную жертву сексуального домогательства другая посетительница заведения: она сделала вид, что узнала в ней подругу детства, и «ухажёр» вскоре ретировался.
Пост под названием «Не имеет значения, как именно женщина говорит "нет"» получил в сети огромный резонанс: публикацией поделились 107 тысяч микроблогеров, под ней оставлены 528 тысяч «лайков» и 1,1 тысячи комментариев, в которых девушки поведали о подобных жизненных случаях, когда их выручали неравнодушные представительницы прекрасной половины человечества. Причём угроза домогательства имела место не только в кафе или на дискотеках, но и в обычных магазинах и просто на улицах.
К дискуссии подключилась и мужская часть интернет-аудитории, подчеркнув, что они тоже могут помочь девушке пресечь нежелательное знакомство. Так, один американец рассказал историю, как его брат однажды стал свидетелем приставания парня к девушке в поезде. Когда тот притворился её мужем, навязчивый незнакомец ушёл. «Лет через 10 они на самом деле стали супругами», – подытожил свой рассказ комментатор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об использовании Twitter одной школьницей как способа отомстить старшей сестре за секс в её комнате.
Автор: Воробьева Алина