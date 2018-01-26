Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Общество

Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь посторонние люди
В Twitter после рассказа одной из пользовательниц соцсети о том, как однажды пресечь домогательство незнакомца в кафе помогла посторонняя женщина, притворившись её давней знакомой, развернулась обширная дискуссия. Комментаторы отметили: люди любого пола могут прийти на помощь в данных ситуациях, для того чтобы остудить пыл навязчивого мужчины.

Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь посторонние люди


По словам автора поста в Twitter, однажды она отдыхала в кафетерии, где наслаждалась чтением книги, когда к ней подошёл молодой человек и стал предлагать угостить выпивкой, причём никакие отказы девушки – ни желание побыть одной, ни ссылка на бойфренда – не останавливали мужчину в его желании завязать знакомство. Выручила потенциальную жертву сексуального домогательства другая посетительница заведения: она сделала вид, что узнала в ней подругу детства, и «ухажёр» вскоре ретировался.

Пост под названием «Не имеет значения, как именно женщина говорит "нет"» получил в сети огромный резонанс: публикацией поделились 107 тысяч микроблогеров, под ней оставлены 528 тысяч «лайков» и 1,1 тысячи комментариев, в которых девушки поведали о подобных жизненных случаях, когда их выручали неравнодушные представительницы прекрасной половины человечества. Причём угроза домогательства имела место не только в кафе или на дискотеках, но и в обычных магазинах и просто на улицах.

К дискуссии подключилась и мужская часть интернет-аудитории, подчеркнув, что они тоже могут помочь девушке пресечь нежелательное знакомство. Так, один американец рассказал историю, как его брат однажды стал свидетелем приставания парня к девушке в поезде. Когда тот притворился её мужем, навязчивый незнакомец ушёл. «Лет через 10 они на самом деле стали супругами», – подытожил свой рассказ комментатор.

Ранее «Актуальные новости» сообщали об использовании Twitter одной школьницей как способа отомстить старшей сестре за секс в её комнате.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:38
Читайте также
В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о
Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
В Дагестане родилась девочка с рекордным весом
Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут
Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
Twitter запустит новую функцию по обмену
В США стрелки символических часов Судного дня
В Украине помощницей депутата в Одесской области
Порошенко потребовал от журналистки снять
Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной
В Амурской области официантка кафе отказалась
В Москве ожидается "французское потепление"
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 10:41 Пользователи США пожаловались на сбои в работе Facebook
26.01, 10:36 В прошлом на Марсе шёл снег и текли реки - учёные
26.01, 10:32 США примут участие в программе-имитации полетов в космос
26.01, 10:27 Элтона Джона в прощальном турне будет одевать Gucci
26.01, 10:23 В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о признании
26.01, 10:18 Новый компактвэн Mercedes-Benz B-Class представят в 2019
26.01, 10:13 Сергей Лазарев показал подросшего сына Никиту а образе
26.01, 10:08 Дом-2: Раньше Марина Африкантова была брюнеткой
26.01, 10:03 Министр спорта Канады Кент Хехр подал в отставку из-за
26.01, 09:58 Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической
26.01, 09:54 Nokia выпустит браслет, определяющий появление рака
26.01, 09:48 Ученику из Екатеринбурга запретили употреблять в
26.01, 09:43 В Дагестане родилась девочка с рекордным весом более 6 кг
26.01, 09:38 Соцсети: Пресечь домогательство незнакомца могут помочь
26.01, 09:33 Сирийские военные нашли у уничтоженных в районе Эт-Танф
26.01, 09:31 В Челябинске пропал 19-летний студент
26.01, 09:25 Facebook сообщил о блокировке миллионов фейковых
26.01, 09:17 Робот София сломался после вопроса, как победить
26.01, 09:02 В Южной Корее при пожаре в больнице погиб 41 человек
26.01, 08:57 Twitter запустит новую функцию по обмену медиаконтентом