В Дагестане родилась девочка с рекордным весом более 6 кг
В Дагестане родилась девочка с рекордным весом более 6 килограммов. Об этом сообщили представители регионального Миндздрава.
Девочка появилась на свет около недели назад. При рождении ее вес составил 6,3 килограмма. Этот ребенок стал пятым в семье. Родители малышки отказываются общаться со СМИ. Отмечается, что роды 42-летней дагестанки были естественными и без оперативного вмешательства.
Врачи говорят, что ребенок с таким весом при рождении уже имеет патологии. Якобы у девочки уже наблюдаются проблемы со слухом, и в будущем, возможно, они станут более глобальными. К тому же и у матери после таких тяжелых родов не исключены проблемы со здоровьем.
Девочка появилась на свет около недели назад. При рождении ее вес составил 6,3 килограмма. Этот ребенок стал пятым в семье. Родители малышки отказываются общаться со СМИ. Отмечается, что роды 42-летней дагестанки были естественными и без оперативного вмешательства.
Врачи говорят, что ребенок с таким весом при рождении уже имеет патологии. Якобы у девочки уже наблюдаются проблемы со слухом, и в будущем, возможно, они станут более глобальными. К тому же и у матери после таких тяжелых родов не исключены проблемы со здоровьем.
Автор: Вера Антонова