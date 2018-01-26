В столичном МФЦ назвали "ложными" данные о признании однополого брака
Информация, которая ранее была обнародована в СМИ о первом в РФ признанном однополом браке между мужчинами, не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальном сайте МФЦ Москвы.
Отмечается, что центры государственных услуг российской столицы не занимаются регистрацией браков. Все поданные гражданами документы передаются органом в ЗАГС для последующей обработки. Сотрудники центров государственных услуг не ставят штампы в паспорта. В связи с этим данная информация является не правдивой.
Ранее сообщалось, что двое россиян в эфире телеканала «Дождь» рассказали, что зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января, где легализованы однополые союзы. После возвращения в Москву мужчины обратились в многофункциональный центре услуг, подав соответствующие документы и их перевод, заверенный нотариусом. По их словам, 25 января в паспорта россиян был поставлен штамп о регистрации брака.
Отмечается, что центры государственных услуг российской столицы не занимаются регистрацией браков. Все поданные гражданами документы передаются органом в ЗАГС для последующей обработки. Сотрудники центров государственных услуг не ставят штампы в паспорта. В связи с этим данная информация является не правдивой.
Ранее сообщалось, что двое россиян в эфире телеканала «Дождь» рассказали, что зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января, где легализованы однополые союзы. После возвращения в Москву мужчины обратились в многофункциональный центре услуг, подав соответствующие документы и их перевод, заверенный нотариусом. По их словам, 25 января в паспорта россиян был поставлен штамп о регистрации брака.
Автор: Валерия Орлова