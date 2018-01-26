Дом-2: Раньше Марина Африкантова была брюнеткой
Ранее Марина Африкантова, звезда «Дома-2», как оказалось, была брюнеткой. Девушка призналась, что любила экспериментировать с внешним видом.
По словам Африкантовой, когда-то она перекрасилась в брюнетку, чтобы быть еще больше похожей на свою маму, в итоге знаменитость поняла, что это не для нее, и решила вернуться к привычному блондинистому цвету волос, так как он подходит под ее образ.
Недавно Африкантова вновь ходила к стилисту, и сделала в салоне оттенок блонда, но немного холоднее. Подписчики в соцсетях попросили у девушки снимки, подтверждающие слова о ее «темном прошлом», но пока что она так их и не показала.
По словам Африкантовой, когда-то она перекрасилась в брюнетку, чтобы быть еще больше похожей на свою маму, в итоге знаменитость поняла, что это не для нее, и решила вернуться к привычному блондинистому цвету волос, так как он подходит под ее образ.
Недавно Африкантова вновь ходила к стилисту, и сделала в салоне оттенок блонда, но немного холоднее. Подписчики в соцсетях попросили у девушки снимки, подтверждающие слова о ее «темном прошлом», но пока что она так их и не показала.
Автор: Вера Антонова