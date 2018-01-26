Новый компактвэн Mercedes-Benz B-Class представят в 2019 году
Компания Mercedes-Benz намерена презентовать новое поколение модели B-Class в 2019 году. Об этом сообщает автомобильное издание Auto Express.
По данным профильных СМИ, компактвэн построят на основе хэтча A-Class новой генерации. От этой модели производитель позаимствует дизайн интерьера, кузов, линейку силовых агрегатов и базовое оснащение. Ожидается, что рестайлинговый компактвэн обзаведется дизельными, бензиновыми, а также гибридными движками.
B-Class появится в продаже в стандартном пятиместном варианте. Позже производитель вместо семиместной модели представит модернизированный паркетник Mercedes-Benz GLB-Class. Премьера последнего состоится в следующем году, а выход машины в розничную продажу запланирован на 2020 год. Напомним, что кроссовер выпускается с 2005 года, а второе поколение автомобиля производится с 2011 года.
По данным профильных СМИ, компактвэн построят на основе хэтча A-Class новой генерации. От этой модели производитель позаимствует дизайн интерьера, кузов, линейку силовых агрегатов и базовое оснащение. Ожидается, что рестайлинговый компактвэн обзаведется дизельными, бензиновыми, а также гибридными движками.
B-Class появится в продаже в стандартном пятиместном варианте. Позже производитель вместо семиместной модели представит модернизированный паркетник Mercedes-Benz GLB-Class. Премьера последнего состоится в следующем году, а выход машины в розничную продажу запланирован на 2020 год. Напомним, что кроссовер выпускается с 2005 года, а второе поколение автомобиля производится с 2011 года.
Автор: Валерия Орлова