Элтона Джона в прощальном турне будет одевать Gucci
Gucci будет шить костюмы для Элтона Джона в его прощальном турне. Певец сообщил, что завершает свою творческую карьеру.
Контролировать создание костюмов будет креативный директор Алессандро Микеле, Элтон Джон назвал его «вторым Джанни Версаче».
Певец завершает свои выступления, об этом он сказал 24 января. В 2018 году он проведет прощальное турне, после него основным приоритетом в его жизни будет семья.
Контролировать создание костюмов будет креативный директор Алессандро Микеле, Элтон Джон назвал его «вторым Джанни Версаче».
Певец завершает свои выступления, об этом он сказал 24 января. В 2018 году он проведет прощальное турне, после него основным приоритетом в его жизни будет семья.
Автор: Северов Андрей