Сергей Лазарев показал подросшего сына Никиту а образе Микки Мауса
Известный Сергей Лазарев перестал скрывать лицо своего единственного сына Никиты. В его профиле в социальной сети Instagram появилась фотография мальчика в образе самого популярного героя Disney Микки Мауса
«Довольные и счастливые Микки Маусы» - подписал публикацию Сергей Лазарев. Сейчас отец и сын находятся на отдыхе в США. Певец решил порадовать ребенка походом в Диснейленд, находящимся в Орландо. Это самый крупный детский парк в мире.
Лазарев вспомнил, что всегда мечтал побывать в этом месте, и ему удалось сделать это в 15 лет. Сегодня артист счастлив, что может показать Диснейленд маленькому Никите, который пришел в восторг от встречи со своими любимыми героями. Также Лазарев поинтересовался у своих подписчиков, были ли они в подобных местах.
Фолловерам очень понравилась фотография певца с сыном. Они отметили, что мальчик похож на звездного папу. Пользователи очень рады, что артист перестал скрывать ребенка от общественности и теперь все могут наблюдать за трогательными семейными снимками.
О том, что у Лазарева есть маленький сын стало известно только в прошлом году. На момент обнародования данной информации Никите было уже три года. Мать ребенка артист скрывает.
«Довольные и счастливые Микки Маусы» - подписал публикацию Сергей Лазарев. Сейчас отец и сын находятся на отдыхе в США. Певец решил порадовать ребенка походом в Диснейленд, находящимся в Орландо. Это самый крупный детский парк в мире.
Лазарев вспомнил, что всегда мечтал побывать в этом месте, и ему удалось сделать это в 15 лет. Сегодня артист счастлив, что может показать Диснейленд маленькому Никите, который пришел в восторг от встречи со своими любимыми героями. Также Лазарев поинтересовался у своих подписчиков, были ли они в подобных местах.
Фолловерам очень понравилась фотография певца с сыном. Они отметили, что мальчик похож на звездного папу. Пользователи очень рады, что артист перестал скрывать ребенка от общественности и теперь все могут наблюдать за трогательными семейными снимками.
О том, что у Лазарева есть маленький сын стало известно только в прошлом году. На момент обнародования данной информации Никите было уже три года. Мать ребенка артист скрывает.
Автор: Валерия Орлова