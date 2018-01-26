В прошлом на Марсе шёл снег и текли реки - учёные
[/i]Группа американских учёных выдвинула теорию о том, как могли появиться впадины и "размывы" на поверхности Марса, которые своим внешним видом напоминают русла водоемов. Специалисты считают, что долины могли быть образованы от таяния залежей льда.[i]
Довольно интересную гипотезу касательно происхождения рельефов на поверхности Марса выдвинули исследователи, представляющие американский государственный университет. Множество специалистов предполагает, что эти впадины были образованы огромными подземными водными потоками, которые пробивали себе путь на поверхность Красной планеты примерно три миллиарда года назад.
Но после детального изучения данного вопроса ученые пришли к общему выводу - на Марсе несколько миллиардов лет назад бушевали водные потоки, и шли снегопады. Чтобы доказать свою теорию, специалисты создали модель планеты Земля, на которой воздушные потоки преобразовывались в пар, которые, поднимались вверх, остывали и выпадали на поверхность в виде дождей и снегопадов. После опыта они изучили следы, оставшиеся на поверхности модели. В большинстве своем, они совпали с руслами, которые наблюдались на Марсе.
Довольно интересную гипотезу касательно происхождения рельефов на поверхности Марса выдвинули исследователи, представляющие американский государственный университет. Множество специалистов предполагает, что эти впадины были образованы огромными подземными водными потоками, которые пробивали себе путь на поверхность Красной планеты примерно три миллиарда года назад.
Но после детального изучения данного вопроса ученые пришли к общему выводу - на Марсе несколько миллиардов лет назад бушевали водные потоки, и шли снегопады. Чтобы доказать свою теорию, специалисты создали модель планеты Земля, на которой воздушные потоки преобразовывались в пар, которые, поднимались вверх, остывали и выпадали на поверхность в виде дождей и снегопадов. После опыта они изучили следы, оставшиеся на поверхности модели. В большинстве своем, они совпали с руслами, которые наблюдались на Марсе.
Автор: Артемова Светлана