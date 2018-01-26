США примут участие в программе-имитации полетов в космос РФ
В программу опытов по имитации полетов в космос SIRIUS добавят два годовых проекта с российско-американским экипажем. С таким предложением выступили Соединенные Штаты Америки. Об этом стало известно от представителей Института медико-биологических проблем РАН.
Переговоры по этому вопросу с NASA состоялись в декабре месяце. Во время встречи представители США выразили желание участвовать в проекте вместе с россиянами. Американские ученые считают, что к программе нужно добавить еще 2 исследования, каждое из которых будет длиною в год.
Олег Орлов, директор ИМБП, сообщил, что США заинтересованы в сотрудничестве с россиянами в программе SIRIUS, которая изначально должна была закончиться одним годовым экспериментом. Международная команда добровольцев будет жить и работать на Хорошевском шоссе в российской столице. Они будут полностью изолированы от внешнего мира и готовиться к будущим миссиям в космос.
Переговоры по этому вопросу с NASA состоялись в декабре месяце. Во время встречи представители США выразили желание участвовать в проекте вместе с россиянами. Американские ученые считают, что к программе нужно добавить еще 2 исследования, каждое из которых будет длиною в год.
Олег Орлов, директор ИМБП, сообщил, что США заинтересованы в сотрудничестве с россиянами в программе SIRIUS, которая изначально должна была закончиться одним годовым экспериментом. Международная команда добровольцев будет жить и работать на Хорошевском шоссе в российской столице. Они будут полностью изолированы от внешнего мира и готовиться к будущим миссиям в космос.
Автор: Вера Антонова