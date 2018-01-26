Пользователи США пожаловались на сбои в работе Facebook и Instagram
Пользователи социальной сети Facebook из США пожаловались на сбои в работе не только этого интернет-ресурса, но и популярного приложения Instagram. Основной трудностью является невозможность ставить «лайки» и комментировать записи.
Социальная сеть Facebook уже не раз сталкивалась с глобальным нарушением работы и в этот раз под ударом оказались пользователи из США, Великобритании и Испании. В техподдержку написало огромное количество граждан, которые пожаловались на некорректную работу комментариев и невозможность поставить «лайк» под понравившейся публикацией. Как отметили сами пользователи Facebook и Instagram, данный сбой нельзя отнести к критическим, но он доставляет ряд неудобств при просмотре ленты новостей.
Ранее в Facebook начали бороться с фейковыми аккаунтами и массово блокировать таковые ещё на стадии регистрации.
Социальная сеть Facebook уже не раз сталкивалась с глобальным нарушением работы и в этот раз под ударом оказались пользователи из США, Великобритании и Испании. В техподдержку написало огромное количество граждан, которые пожаловались на некорректную работу комментариев и невозможность поставить «лайк» под понравившейся публикацией. Как отметили сами пользователи Facebook и Instagram, данный сбой нельзя отнести к критическим, но он доставляет ряд неудобств при просмотре ленты новостей.
Ранее в Facebook начали бороться с фейковыми аккаунтами и массово блокировать таковые ещё на стадии регистрации.
Автор: Александров Александр