В США в заброшенном гараже обнаружили раритетные Ferrari и Shelby Cobra за $8 миллионов
Автомобильные энтузиасты из США, отыскивающие на территории своей страны редкие и ценные транспортные средства прошлого века, разместили на канале Hagerty видеохостинга YouTube новый ролик. В нём идёт речь о двух раритетных суперкарах Shelby Cobra 427 и Ferrari 275 GTB суммарной стоимостью в $8 миллионов, обнаруженных в заброшенном гараже.
Проект автомобильных блогеров называется Barn Find Hunter. «Амбарные охотники» порой находят высокоценные модели старинных машин, владельцы которых либо оставляют их в гаражах на долгие годы, где те покрываются пылью и паутиной, либо вовсе избавляются от них, выбрасывая на свалку, не осознавая высокой стоимости автотранспорта в современном мире.
То же касается и найденных на днях специалистами раритетных автомобилей Shelby Cobra 427 и Ferrari 275 GTB, владелец которых не вспоминал о них более чем 30 лет. Редкие спортивные модели находились на территории американского штата Северная Каролина. Если спорткары подвергнут тщательной реставрации, каждый из них можно будет оценить в $4 миллиона.
Между тем европейские эксперты оценили рестайлинговый «Запорожец» в $42 тысячи.
Проект автомобильных блогеров называется Barn Find Hunter. «Амбарные охотники» порой находят высокоценные модели старинных машин, владельцы которых либо оставляют их в гаражах на долгие годы, где те покрываются пылью и паутиной, либо вовсе избавляются от них, выбрасывая на свалку, не осознавая высокой стоимости автотранспорта в современном мире.
То же касается и найденных на днях специалистами раритетных автомобилей Shelby Cobra 427 и Ferrari 275 GTB, владелец которых не вспоминал о них более чем 30 лет. Редкие спортивные модели находились на территории американского штата Северная Каролина. Если спорткары подвергнут тщательной реставрации, каждый из них можно будет оценить в $4 миллиона.
Между тем европейские эксперты оценили рестайлинговый «Запорожец» в $42 тысячи.
Автор: Воробьева Алина