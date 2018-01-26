Ольга Бузова начинает свои гастроли со спектакля в Йошкар-Оле
Ольга Бузова возобновила гастрольную деятельность со спектакля «Мужчина нарасхват», который состоится сегодня в Йошкар-Оле. В постановке артистка играет с Антоном Лирником, Евгением Никишиными и Сергеем Писаренко.
Несколько дней назад Ольга Бузова вернулась в Москву из солнечного Таиланда и теперь ее ждет любимая работа. График артистки расписан буквально по минутам до конца года. Фанаты надеются, что знаменитости удалось хорошо отдохнуть в Пхукете и она готова продолжать восхождение на Олимп отечественного шоу-бизнеса.
Уже завтра гастрольная труппа спектакля «Мужчина нарасхват» отправится в Чебоксары, а послезавтра – в Казань. По словам Бузовой, она очень соскучилась по сцене и своим коллегам. Актриса будет с нетерпением всех ждать всех поклонников. Звезда предупредила, что пришедшим на спектакль придется очень много смеяться.
Пост о возобновлении гастрольной деятельности очень порадовал фанатов Бузовой. Они выразили надежду, что скоро знаменитость приедет в их город не только со спектаклями, но и с концертами, на которых звезда «Дома-2» выступит в качестве певицы.
Несколько дней назад Ольга Бузова вернулась в Москву из солнечного Таиланда и теперь ее ждет любимая работа. График артистки расписан буквально по минутам до конца года. Фанаты надеются, что знаменитости удалось хорошо отдохнуть в Пхукете и она готова продолжать восхождение на Олимп отечественного шоу-бизнеса.
Уже завтра гастрольная труппа спектакля «Мужчина нарасхват» отправится в Чебоксары, а послезавтра – в Казань. По словам Бузовой, она очень соскучилась по сцене и своим коллегам. Актриса будет с нетерпением всех ждать всех поклонников. Звезда предупредила, что пришедшим на спектакль придется очень много смеяться.
Пост о возобновлении гастрольной деятельности очень порадовал фанатов Бузовой. Они выразили надежду, что скоро знаменитость приедет в их город не только со спектаклями, но и с концертами, на которых звезда «Дома-2» выступит в качестве певицы.
Автор: Валерия Орлова