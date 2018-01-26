Найден спутник, считавшийся пропавшим 12 лет
Объявился спутник, который считался пропавшим 12 лет назад. Его обнаружил астроном-любитель Скотт Тилли.
Речь идет о спутнике IMAGE, покинувшем Землю 25 марта 2000 года. Эксперты долгое время считали его утерянным. Тилли заметил сигнал от аппарата, он предназначается для наблюдения за солнечными ветрами и северным сиянием
IMAGE исправно работал шесть лет, но в какой-то момент диспетчеры потеряли с ним связь. Вскоре его признали космическим мусором.
Напомним, ранее стало известно, что российский наноспутник «СириусСат-1» отправится на орбиту Земли в мае 2018 года. Его собирали в Сочи. Также спутник оценил и Владимир Путин лично во время поездки в образовательным центр «Сириус».
Речь идет о спутнике IMAGE, покинувшем Землю 25 марта 2000 года. Эксперты долгое время считали его утерянным. Тилли заметил сигнал от аппарата, он предназначается для наблюдения за солнечными ветрами и северным сиянием
IMAGE исправно работал шесть лет, но в какой-то момент диспетчеры потеряли с ним связь. Вскоре его признали космическим мусором.
Напомним, ранее стало известно, что российский наноспутник «СириусСат-1» отправится на орбиту Земли в мае 2018 года. Его собирали в Сочи. Также спутник оценил и Владимир Путин лично во время поездки в образовательным центр «Сириус».
Автор: Вера Антонова