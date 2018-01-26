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exclusive / Экономика

В Минкомсвязи разрешат проводить майнинг криптовалют
В Минкомсвязи РФ собираются разрешить компаниям и гражданам майнинг криптовалют, но все процессы будут регулироваться ведомством. Для этого специалисты создадут специальную система обнаружения производителей цифровых денег.

В Минкомсвязи разрешат проводить майнинг криптовалют


Алгоритм станет выявлять структуру потребления интернет-трафика и электричества, чтобы соотносить количество криптовалюты и мощность майнингового оборудования. Лица, которые будут заниматься добычей цифровых денежных средств, получат некоторые квоты.

По имеющимся данным, сначала майнерам дадут два года налоговых каникул, но на протяжении них будет вестись бухгалтерский учет. После этого они должны заплатить налог на прибыль без НДС. В концепции не указываются, какие обязательные платежи станут возмещать частные майнеры.

Документ будет представлен правительству 1 февраля после внесения ряда доработок.

Автор: Валерия Орлова
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