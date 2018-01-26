В Минкомсвязи разрешат проводить майнинг криптовалют
В Минкомсвязи РФ собираются разрешить компаниям и гражданам майнинг криптовалют, но все процессы будут регулироваться ведомством. Для этого специалисты создадут специальную система обнаружения производителей цифровых денег.
Алгоритм станет выявлять структуру потребления интернет-трафика и электричества, чтобы соотносить количество криптовалюты и мощность майнингового оборудования. Лица, которые будут заниматься добычей цифровых денежных средств, получат некоторые квоты.
По имеющимся данным, сначала майнерам дадут два года налоговых каникул, но на протяжении них будет вестись бухгалтерский учет. После этого они должны заплатить налог на прибыль без НДС. В концепции не указываются, какие обязательные платежи станут возмещать частные майнеры.
Документ будет представлен правительству 1 февраля после внесения ряда доработок.
Алгоритм станет выявлять структуру потребления интернет-трафика и электричества, чтобы соотносить количество криптовалюты и мощность майнингового оборудования. Лица, которые будут заниматься добычей цифровых денежных средств, получат некоторые квоты.
По имеющимся данным, сначала майнерам дадут два года налоговых каникул, но на протяжении них будет вестись бухгалтерский учет. После этого они должны заплатить налог на прибыль без НДС. В концепции не указываются, какие обязательные платежи станут возмещать частные майнеры.
Документ будет представлен правительству 1 февраля после внесения ряда доработок.
Автор: Валерия Орлова