У Ольги Бузовой насчитывается уже почти 12 миллионов подписчиков в Instagram
[/i]Популярная российская певица и ведущая телепередачи "Дом-2" Ольга Бузова не останавливается в развитии как медийная личность. Так, совсем скоро количество подписчиков на её аккаунте в Instagram перевалит за 12 миллионов.[i]
На данный момент аккаунт Ольги Бузовой является самым популярным в России. Знаменитость известна тем, что ничего не утаивает от своих поклонников, каждый день радует их новыми публикациями в формате фотографий или видеороликов. Артистка публикует весьма неоднозначные записи, что и является причиной ее огромной популярности.
Стоит акцентировать внимание на том, что свой прошлый рекорд, в 10 миллионов фолловеров, знаменитость побила в прошлом году, 17 июля. В тот же день артистка поблагодарила свою аудиторию за то, что они лайкают и комментирую её записи и наблюдают за её жизнью. Она заявляет, что не только поклонники, но и хейтеры помогают ей покорять новые вершины, так единственное, что может этому препятствовать, это равнодушие аудитории. Но таких людей, как отметила сама артистка, она не наблюдала.
На данный момент аккаунт Ольги Бузовой является самым популярным в России. Знаменитость известна тем, что ничего не утаивает от своих поклонников, каждый день радует их новыми публикациями в формате фотографий или видеороликов. Артистка публикует весьма неоднозначные записи, что и является причиной ее огромной популярности.
Стоит акцентировать внимание на том, что свой прошлый рекорд, в 10 миллионов фолловеров, знаменитость побила в прошлом году, 17 июля. В тот же день артистка поблагодарила свою аудиторию за то, что они лайкают и комментирую её записи и наблюдают за её жизнью. Она заявляет, что не только поклонники, но и хейтеры помогают ей покорять новые вершины, так единственное, что может этому препятствовать, это равнодушие аудитории. Но таких людей, как отметила сама артистка, она не наблюдала.
Автор: Артемова Светлана