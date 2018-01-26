Ольга Бузова топ-блогер Instagram к лидерам приближается Павел Воля
Ольга Бузова стала самым популярным блогером в Instagram, у нее 12 млн подписчиков. В тройку лидеров скоро попадет Павел Воля, на которого уже подписаны 9,5 млн человек.
На втором месте Тимати с аудиторией 10,7 млн человек. Он завоевывает популярность благодаря своей 3-х летней дочке, которая очень нравится подписчикам.
На третьем месте Ксения Бородина, у нее 10,2 млн фолловеров. Недавно она была на втором месте, видимо, за более активной жизнью Бузовой подписчикам интереснее следить. Бородина лидирует по количеству рекламы различных товаров на своей страничке.
Догоняет тройку лидеров Павел Воля, имея пока 9,5 млн поклонников, но динамика роста у него самая большая.
На втором месте Тимати с аудиторией 10,7 млн человек. Он завоевывает популярность благодаря своей 3-х летней дочке, которая очень нравится подписчикам.
На третьем месте Ксения Бородина, у нее 10,2 млн фолловеров. Недавно она была на втором месте, видимо, за более активной жизнью Бузовой подписчикам интереснее следить. Бородина лидирует по количеству рекламы различных товаров на своей страничке.
Догоняет тройку лидеров Павел Воля, имея пока 9,5 млн поклонников, но динамика роста у него самая большая.
Автор: Северов Андрей