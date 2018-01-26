Пропавшее в Японском море судно «Восток» начали искать из космоса
В Японском море проводится космический мониторинг района поисков ранее пропавшего рыболовецкого судна «Восток». Такие сведения обнародованы на официальном сайте Росрыболовства.
На данный момент в зоне поисковой операции наблюдается сильный шторм, порой высота волны достигает пяти метров, а скорость ветра составляет не менее 15 метров в секунду. В мероприятиях задействованы 11 единиц спецтехники и 133 человека, в том числе пять воздушных и три морских судна.
Как сообщили в МЧС РФ по Приморью, для участия в поисковой операции отправлены два вертолёта Ми-8, самолеты Бе-200 и Бе-200ЧС, и буксир «Спасатель Заборщиков». Специалистам за минувшие сутки на территории 4100 квадратных метров удалось найти только два спасательных жилета.
Сообщается, что на борту «Востока» находились 20 моряков, 16 из них - жители Сахалина.
На данный момент в зоне поисковой операции наблюдается сильный шторм, порой высота волны достигает пяти метров, а скорость ветра составляет не менее 15 метров в секунду. В мероприятиях задействованы 11 единиц спецтехники и 133 человека, в том числе пять воздушных и три морских судна.
Как сообщили в МЧС РФ по Приморью, для участия в поисковой операции отправлены два вертолёта Ми-8, самолеты Бе-200 и Бе-200ЧС, и буксир «Спасатель Заборщиков». Специалистам за минувшие сутки на территории 4100 квадратных метров удалось найти только два спасательных жилета.
Сообщается, что на борту «Востока» находились 20 моряков, 16 из них - жители Сахалина.
Автор: Валерия Орлова