Автомобиль из кортежа Дональда Трампа сбил полицейского в Давосе
Один из автомобилей кортежа нынешнего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа сбил сотрудника правоохранительных органов в Давосе. Об инциденте сообщает издание Blick.
Известно, что представитель закона попытался остановить движение автомобиля BMW X5 со швейцарскими номерными знаками которые, по его словам, входят в колонну Дональда Трампа. Но вместо того, чтобы последовать указанию полисмена, водитель увеличил скорость и ударил его правым крылом машины. Происшествие было засвидетельствовано одной из наружных камер видеонаблюдения.
На данный момент от обеих сторон все еще не поступало никаких комментариев по поводу происшествия.
Известно, что представитель закона попытался остановить движение автомобиля BMW X5 со швейцарскими номерными знаками которые, по его словам, входят в колонну Дональда Трампа. Но вместо того, чтобы последовать указанию полисмена, водитель увеличил скорость и ударил его правым крылом машины. Происшествие было засвидетельствовано одной из наружных камер видеонаблюдения.
На данный момент от обеих сторон все еще не поступало никаких комментариев по поводу происшествия.
Автор: Артемова Светлана