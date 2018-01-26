В Москве у мужчины в обменном пункте украли 138 млн рублей
В Москве неизвестные украли у мужчины 138 миллионов рублей под видом обмена на иностранную валюту. Инцидент случился еще в декабре 2017 года. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.
Мужчина обратился в полицию по поводу кражи крупной суммы денег. По его информации, он пришел в обменный пункт на Верхней Радищевской улице, 13, где поменял рубли на евро. При этом, установили полицейские, мошенники передали мужчине 4 тысячи настоящих евро и муляж, который имитировал средства на сумму около 1,996 миллиона евро. Общий нанесенный материальный ущерб составил чуть более 138 млн рублей.
По факту кражи открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Мужчина обратился в полицию по поводу кражи крупной суммы денег. По его информации, он пришел в обменный пункт на Верхней Радищевской улице, 13, где поменял рубли на евро. При этом, установили полицейские, мошенники передали мужчине 4 тысячи настоящих евро и муляж, который имитировал средства на сумму около 1,996 миллиона евро. Общий нанесенный материальный ущерб составил чуть более 138 млн рублей.
По факту кражи открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова