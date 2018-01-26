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exclusive / Криминал

В Москве у мужчины в обменном пункте украли 138 млн рублей
В Москве неизвестные украли у мужчины 138 миллионов рублей под видом обмена на иностранную валюту. Инцидент случился еще в декабре 2017 года. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

В Москве у мужчины в обменном пункте украли 138 млн рублей

Мужчина обратился в полицию по поводу кражи крупной суммы денег. По его информации, он пришел в обменный пункт на Верхней Радищевской улице, 13, где поменял рубли на евро. При этом, установили полицейские, мошенники передали мужчине 4 тысячи настоящих евро и муляж, который имитировал средства на сумму около 1,996 миллиона евро. Общий нанесенный материальный ущерб составил чуть более 138 млн рублей.

По факту кражи открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 11:15
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