Рок-музыкант Джек Уайт запретил смартфоны на своих концертах
Американский рок-музыкант Джек Уайт предупредил фанатов о запрете использовать смартфоны и какие-либо иные записывающие устройства на своих концертах. По мнению экс-лидера группы The White Stripes, насладиться его выступлениями можно и без «посредников» – современных гаджетов.
Для реализации запрета Джека Уайта каждому посетителю предложат оставить смартфоны в специальных мешочках стартапа Yondr, которые будут находиться перед концертной площадкой. Утверждается, блокирующие сумочки для девайсов, разработанные американским изобретателем Грэмом Дуганом, весьма надёжны, и открыть их можно лишь посредством особых устройств, находящихся на выходе из зала.
Джек Уайт также отметил: просмотреть фото- и видеоматериалы после концерта фанаты смогут на его официальном профиле в Instagram. Рок музыкант позволил копировать публикации на свои страницы, однако во время его выступлений «наслаждаться 100 %-ным человеческим опытом без смартфонов».
Ранее «Актуальные новости» сообщали о прекращении гастрольной деятельности Элтона Джона.
Для реализации запрета Джека Уайта каждому посетителю предложат оставить смартфоны в специальных мешочках стартапа Yondr, которые будут находиться перед концертной площадкой. Утверждается, блокирующие сумочки для девайсов, разработанные американским изобретателем Грэмом Дуганом, весьма надёжны, и открыть их можно лишь посредством особых устройств, находящихся на выходе из зала.
Джек Уайт также отметил: просмотреть фото- и видеоматериалы после концерта фанаты смогут на его официальном профиле в Instagram. Рок музыкант позволил копировать публикации на свои страницы, однако во время его выступлений «наслаждаться 100 %-ным человеческим опытом без смартфонов».
Ранее «Актуальные новости» сообщали о прекращении гастрольной деятельности Элтона Джона.
Автор: Воробьева Алина