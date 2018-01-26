В Тульской области в аварии с автобусом пострадали семь человек
В Тульской области случилось серьезное ДТП с автобусом. По предварительным сведениям, пострадали семеро. Информация предоставлена источником в экстренных службах региона.
Автобус в какой-то момент съехал в кювет. Авария случилась в позднее время накануне. После этого в медицинские учреждения доставили 7 человек. Обстоятельства и детали аварии на трасе М-4 недалеко от населенного пункта Кобылина выясняются специалистами.
Автобус в какой-то момент съехал в кювет. Авария случилась в позднее время накануне. После этого в медицинские учреждения доставили 7 человек. Обстоятельства и детали аварии на трасе М-4 недалеко от населенного пункта Кобылина выясняются специалистами.
Автор: Вера Антонова